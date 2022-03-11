Geleceğin şeflerinin yetişeceği Gastro Akademi'de sona gelindi

Bir süredir büyük bir titizlikle yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Gastro Akademi mutfağında tüm eksikler tamamlandı.

Sincan Belediyesi yakın zamanda meslek edindirme ve hobi kurslarına bir yenisini daha ekleyerek, temel aşçılık sektöründe adından söz ettireceği Gastro Akademi projesinde sona yaklaştı. Belediye tarafından aşçılık alanında kendini geliştirmek isteyenler için hayata geçirilen Gastro Akademisi ilçede 168 metre karelik bir alanda hizmet verecek.

Son olarak yemek ve tatlı atölyelerinin yer alacağı Gastro Akademi mutfağının temel malzemelerini de alan Sincan Belediyesi, geleceğin aşçılarını eğitmeye bir adım daha yaklaştı. Artık Gastro Akademi mutfağı; tenceresinden tavasına, süzgecinden bıçak setlerine kadar tüm teçhizatıyla kursiyerlerini bekliyor.

GASTRO AKADEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar için aşçılık, pastacılık, mutfak sanatları gibi alternatif mutfak atölyelerine katılımlar sağlamak ve kurs imkânları ile sertifika kazandırma çalışmalarının yansıra kısa dönem temel aşçılık ile yiyecek içecek sektöründe çıtayı yukarıya taşıyacağına inandığımız mutfak şefleri eğitimlerinin verileceği Sincan Gastro Akademisi hizmete başlamak için gün sayıyor.

Gastro Akademi’ye her yaştan vatandaş başvuru yapabilecek.

Başvurularla ilgili detaylar www.sincan.bel.tr internet adresinden duyurulacak.