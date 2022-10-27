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Gayrimenkul sektörü tüm paydaşları ile bir araya gelecek

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) öncülüğünde düzenlenen Gayrimenkul Fuarı, "Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi", 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilecek.
Gayrimenkul sektörü tüm paydaşları ile bir araya gelecek

Alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan ve 450 konsept projenin yer alacağı fuar, 15. kez kapılarını açıyor.

Sektörün profesyonellerini bir araya getirmek, işbirliklerini geliştirmek ve gayrimenkul satışlarını artırmak amacıyla 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel'de 15. Gayrimenkul Fuarı'nı - "Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi" düzenlenecek. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi'nde inşaat ve emlak sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getirmeyi ve bu vesileyle işbirliklerini geliştirmeyi, sektörümüzü daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz” dedi. 

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JNR FUARCILIĞA TEŞEKKÜR ETTİ 

Akçam, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan, katılım gösteren kurum, kuruluş ve kişilere ve ayrıca fuarı düzenleyen JNR Fuarcılığa teşekkür ederek, başarılı sonuçlar temennisinde bulundu.
 

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