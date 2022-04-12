  • BIST 2.438,49
  • Altın 926.066
  • Dolar 14.6714
  • Euro 15.9669
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Nurettin Kurt (59), gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Gazeteci Nurettin Kurt, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Kurt için bugün Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kurt'un ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Kurt'un eşi Nuray, çocukları Bileda ve Rüzgar tabut başında gözyaşı döktü. Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

MESLEĞE 1985'TE BAŞLADI
Tokat-Zile doğumlu Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu. Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci' isimli kitabı bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Ertuğrul Çetin, iftar yemeklerinde vatandaşların evlerine konuk oluyor12 Nisan 2022 Salı 00:28
  • Cansuyu, yurt içi yardımları artırdı12 Nisan 2022 Salı 00:26
  • Şentepeliler iftar sofrasında buluştu12 Nisan 2022 Salı 00:23
  • Ara tatile çıkan öğrenciler Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlendi12 Nisan 2022 Salı 00:22
  • Altındağ Belediyesi iftarda şehit aileleri ve kahraman gazileri ağırladı12 Nisan 2022 Salı 00:21
  • Aydınlıkevler Kütüphanesi açıldı11 Nisan 2022 Pazartesi 04:21
  • ABB’nin web sitesi yenilendi11 Nisan 2022 Pazartesi 03:22
  • ASKİ, sayaç hırsızlarına karşı uyardı11 Nisan 2022 Pazartesi 02:24
  • ABB'den ilk PİK SAAT uygulaması11 Nisan 2022 Pazartesi 00:24
  • Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Ramazan’da da izleyicilerle buluşuyor11 Nisan 2022 Pazartesi 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti