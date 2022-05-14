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Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'te, sokak ortasında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup tabancalarla birbirine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Cuma G. (18), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cuma G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, yaralı kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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