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Gaziler Mamak’ı ziyaret etti

Çanakkale Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altındaki Balkan ülkelerinden katılan ve şehit olan askerlerin torunları, Mamak’ı ziyaret etti. 
Gaziler Mamak’ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Gazileri Çanakkale’de” projesi kapsamında Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in silah arkadaşlarından oluşan 51 kişilik ekibin ilk durağı Çanakkale’ydi. Çanakkale Savaşı’na katılmak için Balkanlar’dan gelen ve Çanakkale’de şehit düşen atalarını ziyaret eden heyetin sonraki durağı ise Ankara Mamak oldu.

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Bosna Hersekli Gazileri Mamak’ın ilk millet bahçesi “Üreğil Millet Bahçesi”ni gezdi.

Mamak’la ve Üreğil Millet Bahçesi ile ilgili bilgi alan heyet, Mamak’ta olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Kendilerini misafir eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

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Balkan Gazileri Çanakkale’de Projesi Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan-Boşnak Kültürü Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Balkan Gazileri Çanakkale’de” projesi, Çanakkale Savaşı için farklı coğrafyalardan gelip değerlerini yaşatmak için hayatlarını yitirme pahasına kahramanca mücadele eden ecdadımızın ve yakınlarının manevi buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

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