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Geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun, vefat eden vatandaşların ailelerine ise taziye ziyaretlerini sürdürüyor.
Geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor

Başkan Oğuz, hastane veya evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ediyor. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Hastaların durumu hakkında bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara ise sürekli olarak yanlarında olduklarını ifade ediyor. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Oğuz ayrıca, ilçelerinde vefat eden vatandaşların ailelerini de yalnız bırakmıyor. Oğuz acılı ailelere taziye ziyaretleri gerçekleştiriyor. Oğuz, baş sağlığı dilediği ailelere her zaman yanlarında olduklarını söylüyor. 

Büyük bir aileyiz 

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın ailelerine taziya ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onları yapnız bırakmıyoruz. Hâl hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebilmeye çalışıyoruz. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar, vefat eden hemşehrilerimize ise rahmet diliyorum” diye konuştu.
 

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