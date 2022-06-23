  • BIST 2.543,21
  • Altın 1017.89
  • Dolar 17.3482
  • Euro 18.263
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 19 °C
»

Gedson Fernandes: Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum

Beşiktaş, Süper Lig'in 2021-22 sezonun devre arasında Benfica'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i resmen duyurdu.
Gedson Fernandes: Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, 3 Şubat 2022 tarihinde transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes ile Vodafone Park'ta bir araya geldi. Kazancı, siyah-beyazlı kulüp ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Gedson Fernandes'e Beşiktaş formasıyla başarılar diledi.

Beşiktaş'a yardımcı olmak ve taraftarları mutlu etmek istediğini ifade eden Gedson Fernandes, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim, onu değiştiremem. Beşiktaş taraftarını göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezon da taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı'ya veda23 Haziran 2022 Perşembe 15:00
  • Okan Buruk resmen Galatasaray'da! İşte alacağı ücret...23 Haziran 2022 Perşembe 11:42
  • Boğaz köprüsüne Fenerbahçe Beko bayrağı asıldı23 Haziran 2022 Perşembe 09:25
  • Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başlıyor23 Haziran 2022 Perşembe 09:13
  • Bayern Münih, Liverpool'un yıldız ismi Mane'yi renklerine bağladı22 Haziran 2022 Çarşamba 15:25
  • Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'da oynanacak!22 Haziran 2022 Çarşamba 14:29
  • Anadolu Efes, Zizic'i kadrosuna kattı22 Haziran 2022 Çarşamba 14:19
  • Yozgat Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazır22 Haziran 2022 Çarşamba 14:16
  • Milli atıcıların hedefi Paris'te olimpiyat madalyası22 Haziran 2022 Çarşamba 12:54
  • Fenerbahçe Beko'da Floyd ile yollar ayrıldı22 Haziran 2022 Çarşamba 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti