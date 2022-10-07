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Geleceğin Başkenti Tasarlanacak

Büyükşehir Belediyesi, genç girişimcileri “Özgün Proje Yarışması” ile kentin sorunlarını çözmeye davet ediyor. “Serbest Proje” ve “ABB Özel Proje” olarak iki kategoride https://forms.ankara.bel.tr/ozgun-proje-yarismasi adresinden başvuru yapılabilecek.
Geleceğin Başkenti Tasarlanacak

ABB, üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için “Özgün Proje Yarışması” düzenliyor. Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için düzenlenen yarışmaya; lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile firma sahibi genç girişimciler katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen Başkentli gençler, https://forms.ankara.bel.tr/ozgun-proje-yarismasi adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 KASIM 2022

Yarışmanın 1’inci aşamasında proje önerileri alınacak. İlk 10’a giren her projeye 15 bin TL’si hemen geri kalanı 2’nci aşamada olmak üzere 40 bin TL ve ABB Teknoloji Merkezlerinde çalışma alanı verilecek. Projeler; özgün değer ve katkı, yaygın etki ve hedef kitle, bilimsel yöntem, yapılabilirlik (iş gücü, bütçe, zaman, risk analizi), uygulanabilirlik ve mevzuata uygunluk açısından değerlendirilecek.

Yarışmanın 2’nci aşamasında ise prototipleme ve pilot uygulama yapılacak. Bu aşamada birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü olarak 75 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 50 bin TL verilecek. Öğrencilere ve gençlere yeteneklerini profesyonellerden önce sergilemeleri ve kariyer fırsatı oluşturmaları için bir yol olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. 


 

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