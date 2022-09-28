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Gelecek Partisi’nden “fenerli”, “Diyojen”li sosyal konut eylemi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dikkat çeken bir mizansenle Hükümet’in 2019’da açıkladığı 100 bin sosyal konut projesini sorguladı. 
Gelecek Partisi’nden “fenerli”, “Diyojen”li sosyal konut eylemi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dikkat çeken bir mizansenle Hükümet’in 2019’da açıkladığı 100 bin sosyal konut projesini sorguladı. 

SİNOPLU DİYOJEN GİBİ…

Selçuk Özdağ beraberinde bir grup partili ile Ankara Bala’da elinde fenerle arazileri gezip, 2019’da açıklanıp, 2020'de yapımına başlanacağı vaat edilmiş olan sosyal konutları ararken şöyle konuştu: 

“Sinoplu Diyojen Anadolu topraklarında elinde bir lüküs lamba ile ‘adam arıyorum’ diyordu. Bense, 2019 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanının fakirler, gaziler, şehitler için 100 bin konut sözü vardı. 3 senedir bu konutlarla ilgili bir gelişme var mı diye, onu arıyorum. Olabilir mi acaba diye bakıyorum fenerle? Yok.” 

“AYA YAPMIŞ OLMASINLAR?”

Bir partilinin “Başkanım sakın aya yapmış olmasınlar bu konutları” demesi üzerine Özdağ, şöyle konuştu:
“Bakalım, dürbünle aya doğru bakalım. Yok, yol yok ayda, TOKİ inşaatı da yok. O zaman nerede olabilir bunlar? Buradan sesleniyorum; birkaç hafta 250 bin konut yapacaklarını söylediler, yine dar gelirli aileler için. Buradan soruyorum, 2019’daki 100 bin konut ne alemde?”


 

 

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