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Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği gerçekleştirildi

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği'nin 59’uncusu Yakacık Mesire Alanı'nda gerçekleşti.
Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği gerçekleştirildi

Şenliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. 

İKRAM EDİLDİ 

Yerel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte Sivaslılar, halay çekerek güzel havanın tadını çıkardı. Programda Divriği'nin yöresel lezzeti olan etli bulgur pilavı, yufka ekmek ve ayranla birlikte alanı dolduran binlerce vatandaşa ikram edildi. 

‘HEPİMİZİN BOYUNUMUZUN BORCU’

Şenlikte katılımcılara seslenen Başkan Yaşar, Divriğilileri Yakacık'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Göreve geldiğim günden beri hemşeri derneklerine önem veriyorum. Çünkü bu dernekler gelenek göreneklerimizin yaşatılmasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasına katkı sağlıyor. Bu şenlik yıllardır Yakacık Mesire Alanımızda yapılıyor, bundan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Anadolu kültürünü yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Bu kültürün yaşatılması için emek harcayan herkese teşekkür ederim” dedi.


 

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