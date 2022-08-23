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Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Mamak Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde eğlenceli anlar yaşandı.
Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte festival alanında vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Festivalde büyükler oyunlarla çocukluk yıllarına döndü. Çuval yarışından, eşya bulma yarışına kadar birçok oyunda kıyasıya rekabet sergileyen büyükler, eğlencenin tadına vardı. Mamak Belediyesi çocukları da unutmadı. Kurulan oyun standında minikler doyasıya eğlendi.  

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Köse, gözleme pişirdi
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sacın başına geçti, Mamaklı hanımlarla hem sohbet etti hem gözleme pişirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.  Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediyesi’ne bu güzel festivali gerçekleştirdiği için teşekkür etti.  
 Müjdeyi Verdi
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Festivaller birliğimizi beraberliğimizi sağlamlaştırmak için çok önemli. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca Başkan Murat Köse, bir müjdeyi de paylaştı. “Hizmet ve eser belediyeciliği yapıyoruz. Mamak için yeni hayaller kuruyoruz. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta önümüzdeki aydan itibaren 30 açılışımız olacak” diyerek tamamlanan projelerin tek tek hizmete açılacağının da müjdesini verdi. 
 

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