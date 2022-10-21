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Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde klasik usulde el sanatları icra ediliyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’ne kurulan Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde klasik usulde el sanatları icra edilmeye devam ediyor.
Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde klasik usulde el sanatları icra ediliyor

Üretimin kesintisiz sürdüğü bu merkezde yedi ayrı atölye bulunuyor. Gubari, Minyatür, Tezhip ve Çini, Ebru, Türk El Dokumacılığı, El Nakışı ve Deri İşleme atölyelerinde üretim yapan birbirinden meziyetli sanatçılar ürünlerini belediyenin online satış platformu Keçikoop üzerinden el sanatları meraklılarıyla buluşturuluyor. 

OSMANLI, SELÇUKLU, TÜRK MİMARİSİNDE KÜLTÜR SANAT 

El emeği göz nuru üretimin yapıldığı Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerini vatandaşların ziyaret edebildiğini söyleyen Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kalemizin bulunduğu bölge gecekondu ve harap binalardan oluşuyordu. Onları temizleyerek Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisini harmanladığımız kale inşa ettik. İçini de kültür ve sanatımızla dolduruyoruz. Kimliğimizi burada yaşatmaya devam ediyoruz. Türk geleneğini yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı kalemize bekliyoruz.” dedi.
 

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