Mamak’ta bulunan Türk-İslam Sanatları Merkezi’nde İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinde önemini hiç yitirmemiş sanat dalları genç nesillere aktarılıyor.

Mamak Belediyesi, Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatlarını Mamak’ta yaşatıyor.

Tezhip ve çini dallarında eğitim alan kursiyerler, Mamak Belediyesi’nin sağladığı imkandan ücretsiz faydalanıyor. Kursiyerler, ortaya çıkardıkları eserlerle geçmişten geleceğe güzel bir köprü kuruyor.



“Bu medeniyete sahip çıkmalıyız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Malazgirt’ten Selçuklu ‘ya, Selçukludan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar bu topraklarda her zaman barışın güzelliğin estetiğin adaletin temsilcisi olduk. Ülke olarak böylesi bir medeniyet inşa etmek öyle çok kolay bir şey değil. Bununla beraber bu medeniyete sahip çıkmak da hepimizin görevi. Bu anlamda Türk İslam Sanatları Merkezimiz bu amaca en güzel şekilde hizmet ediyor. Ecdadımızdan aldığımız bu mirası yeni nesillere aktarmak, gençlerin bu mirasa sahip çıkmasını sağlamak, onları estetik ve sanatsal yeteneklerle beraber geleceğe taşımak en önemli isteğimiz. Bizim medeniyetimiz kültüre ve sanata pek çok değer verdi. Hat, tezhip, ebru gibi pek çok sanat dalı sadece bir estetik değildir aslında. Bu estetiğin ötesinde manevi ve kültürel değerlerimizi yansıtan bir yapıdır” dedi.