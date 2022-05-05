Genç Otonomi Başkanı Erden; "Vatandaş ikinci el araç alacak durumda bile değil"

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden; “İkinci el araç, sıfır araç alamayan vatandaşlarımız için bir kurtarıcıydı, ancak şu anki durumda vatandaş ikinci el araç alacak durumda bile değil” dedi.

Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden; "Sıfır araç fiyatlarının sürekli artış göstermesi, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı.

Sektörün daraldığını ve bir çıkmaza doğru gittiğini belirten Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, sıfır araçlara ilerleyen günlerde yapılacak yüzde 25’lik zam, hem sektörün hem de kullanıcı olan vatandaşlarımızın nefesini keseceğini söyledi. Erden ayrıca; “İkinci el araç piyasası her geçen gün daralıyor. Esnafımız kepenk kapatmanın eşiğinde ki, kapatanların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Sıfır araç fiyatlarının sürekli olarak artış göstermesi, ikinci el araç fiyatlarını da artırdığı için artık ne biz ne de kullanıcılar araç alamaz hale geldik. Şimdi konuşulan sıfır araçlara gelecek yüzde 25’lik zam, sektörü durma noktasına getirir” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden; “Bu gidişle yıllardır hayalini kurduğumuz, şimdi de heyecanla beklediğimiz yerli otomobilimiz de sektöre can suyu olmayacak. Çünkü artan maliyetler, benzin, mazot fiyatları yerli araca da yönelimi azaltacaktır. Bir an evvel nereye gittiği belli olmayan bu gidişatın düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınıp, hayata geçirilmesi lazım” ifadelerini kullandı.