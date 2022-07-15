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Genç tasarımcılara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Söğütözü Yerleşkesi’nde bulunan teknik atölyesinin kapılarını Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerine açtı.
Genç tasarımcılara destek

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarla bir yandan üniversitelerle iş birliği yaparken bir yandan da öğrencilere destek olmayı sürdürüyor. ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin ‘Ürün Tasarımı’ dersi final sınavlarına ev sahipliği yaptı. ABB’nin Söğütözü Yerleşkesi’ndeki teknik atölyeyi kullanan 110 öğrenci, ekonomik ömrünü tamamlayan malzemeleri tekrar dönüştürerek özgün tasarımlara imza attı. Genç tasarımcılar Ürün Tasarım dersi final ödevleri için ekonomik ömrünü tamamlamış dönüşüme uygun malzemeleri kullanarak parklar ile sokak hayvanları için modern ve özgün tasarıma sahip ürünlerin prototipini üretti. 110 öğrenci tarafından yapılan tasarımlardan uygun görülenler ABB’ye ait parklara yerleştirilecek.

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TASARIMLAR PARKLARI SÜSLEYECEK

    Dönem sonu projelerini tamamlamak için bir araya gelen öğrenciler, malzemeleri kendi hayal güçleriyle birleştirerek kesme-doğrama işinden kaynağa, boyamadan şekil vermeye kadar birçok işi büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Banklardan oturma grubuna, oyun elemanlarından sokak hayvanları için mama ve su ünitesine kadar gruplar şeklinde ekip çalışmasıyla 36 ürün ortaya çıkarıldı. Proje kapsamında uygun görülen tasarımların bir kısmı olduğu gibi bir kısmı da revizyon edilerek daha sonra ABB’ye ait parklara yerleştirilecek.
 

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