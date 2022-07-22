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Genç Yazardan Çetin’e ziyaret

Genç yazar Seda Arslan Özdemir, Halk Gününde Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i ziyaret ederek ilk kitabını hediye etti.
Genç Yazardan Çetin’e ziyaret

Genç yazar Seda Arslan Özdemir, kadın ruhunu yakinen tanımaya, her zorlukta ona biraz daha sokulmaya ve kadınlığın gücünü derinlemesine ele aldığı ‘‘İçimizdeki Güç Annelik’’ kitabını Başkan Ertuğrul Çetin’e hediye etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Seda Arslan Özdemir’e kaleme aldığı İçimizdeki Güç Annelik adlı kitabından dolayı tebrik etti.

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SANATA DESTEK

Genç yazara bundan sonra ele alacağı kitaplar için başarılar ve kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemiz sakinlerinden Seda Arslan Özdemir kaleme aldığı “İçimizdeki Güç Annelik” adlı kitabını hediye etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Sanata, edebiyata meraklı olan vatandaşlarımıza destek olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

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