Gençler Kapadokya’da, Kadınlar Konya’da

Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı kadınlar, şimdi de Konya’yı keşfe çıktı. Altındağlı gençlerin yeni gezi rotası ise Kapadokya oldu.

Altındağlıların kültür gezileri devam ediyor. Her geçen gün yeni rotalar eklenen geziler, Altındağlı kadınlar ve gençlerin büyük beğenisini topluyor. Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında Konya’da maneviyat dolu bir geziye çıkarken, gençler ise Kapadokya’da gönüllerince eğlendi.

DOYA DOYA KONYA, EĞLENCE DOLU KAPADOKYA

Konya’da maneviyat dolu bir geziye çıkan Altındağlı kadınlar, Japon Parkı’nda yapılan kahvaltının ardından gün içerisinde Mevlana Müzesi, Şems Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii, Sultanlar Türbesi, Sultanlar namazgâhı, II. Kılıçaslan Köşkü, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Sille’yi geziyor.

AVANOS’TA ÇÖMLEK YAPTILAR

Kapadokya’nın tüm tarihi ve turistik noktalarını gezen Altındağlı gençler ise, gezi boyunca unutamayacakları deneyimler yaşıyor. El becerilerini konuşturan çocuklar, Avanos’ta çömlek yapımını yakından görme ve deneme imkanı da buluyor. Peri bacalarının görünümü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Altındağlı gençler, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletiyor.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Altındağlı kadınlar ve gençler için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kadınlar için Konya’yı da rotamıza ekleyerek Altındağlı kadınlarımızı maneviyat dolu bir geziye çıkardık. Gençlerimiz ise Kapadokya bölgesinde geziye çıkarak, unutmayacakları anlar yaşadı. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı... İlerleyen günlerde başka şehirleri de rotamıza eklemeyi planlıyoruz.” dedi.

