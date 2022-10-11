  • BIST 3.571,55
  • Altın 993.631
  • Dolar 18.5803
  • Euro 18.0174
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Gençler Oyununu Kendi Seçiyor

Pursaklar Belediyesi, ikincisi düzenlenecek olan E-Spor Turnuvası oyununu belirlemek üzere anket çalışması başlattı.
Gençler Oyununu Kendi Seçiyor

Pursaklar'ın sporda marka şehir olması amacıyla sahalar, spor salonları ve farklı branşlara özel spor tesislerine imza atan Pursaklar Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve kısa sürede ülke genelinde gençlerin büyük ilgisini çeken E-Spor turnuvasının ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor.

ANKETLE BELİRLENİYOR 

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenecek organizasyon öncesi gençler espor.pursaklar.bel.tr adresinden Kasım ayında yapılacak olan Pursaklar E-Spor Turnuvası'nda oynamak istedikleri oyunu anketle kendileri belirleme imkânı buluyor.

e-spor.jpg

HAYDİ GENÇLER 

Gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için destek vermeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Pursaklar olarak sporun tüm branşlarında varız. Sporun her alanında bilinen bilinmeyen tüm spor branşlarını ilçemizle tanıştırıyoruz. Spor dallarının her alanında olduğu gibi e-spor alanında da yetenekli oyuncular yetiştirme hedefimizi sürdürüyoruz. Haydi gençler, bu sefer oynayacağınız oyunu siz seçiyorsunuz” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stantlar yoğun ilgi gördü12 Ekim 2022 Çarşamba 01:49
  • Başkentte Her Can Değerlidir12 Ekim 2022 Çarşamba 00:47
  • Piyade'de yollar yenileniyor12 Ekim 2022 Çarşamba 00:45
  • Haydar Baş’ın ismi Yenimahalle’de yaşayacak11 Ekim 2022 Salı 03:18
  • TEKNOMER’e Valorant Oyunuyla açılış11 Ekim 2022 Salı 01:15
  • Başkentte 'Kadın Gözüyle Afrika' fotoğraf sergisi11 Ekim 2022 Salı 01:13
  • Ercan AHİD ile Eko Çiftlikte Buluştu11 Ekim 2022 Salı 00:30
  • Kullanım Oranı yüzde 50 arttı11 Ekim 2022 Salı 00:07
  • Fasılalı kırmızı ışık uygulamasına geçildi11 Ekim 2022 Salı 00:03
  • Adres bu kez Mustafa Kemal Mahallesi ve Mevlâna Mahallesi oldu10 Ekim 2022 Pazartesi 04:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti