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Gençler Pursaklar'la Tanıştı

Pursaklar Belediyesi Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivalinde 5 gün boyunca gençlerle buluştu.
Gençler Pursaklar'la Tanıştı

5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festivali’nde ilçedeki gençlere yönelik yatırımları ve faaliyetleri anlatan Pursaklar Belediyesi, Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyelerinde robotik kodlamayla icat edilen birbirinden farklı küçük robotlar başta olmak üzere mucitlerce ortaya konan tüm projeleri anlatma fırsatı buldu.

GENÇLERE BİLGİ VERDİ 

Bu çalışmalara ek olarak gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Pursaklar Belediyesi stand alanında, yetkililer; eğitim, kültür, sanat, sportif alanda gençlere yönelik yapılan projeleri detaylıca anlatarak, ilçede yapılan yatırımlar hakkında gençlere bilgiler verdi. 

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TAM NOT ALDI 

Festival alanına gelerek her gün gençlerle bol bol vakit geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, standa gelen herkesle teker teker ilgilenirken, yapmış oldukları çalışmalar, ziyaretçiler tarafından tam not aldı.
 

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