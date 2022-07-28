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Gençlere YKS tercih desteği

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, 25-26 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2022-YKS) katılan gençlere yönelik sınav tercihlerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyor.
Gençlere YKS tercih desteği

Yıl boyunca Yenimahalleli gençlere eğitim desteğini aralıksız sürdüren Destek Eğitim Merkezleri, YKS puanıyla üniversite tercihi yapacak gençleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmıyor.

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Destek eğitim merkezlerinde tercih yoğunluğu

2022 YKS’ye 400’e yakın öğrenciyi hazırlayan Destek Eğitim Merkezleri’nde sınav sonrasında tercih heyecanı yaşayan öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti devam ediyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini yapacak Yenimahalleli öğrenciler; Karşıyaka ve Ragıp Tüzün Destek Eğitim merkezlerine gelerek ya da 395 94 90 numaralı telefondan arayarak tercih desteğinden faydalanabilirler. 

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