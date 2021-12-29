  • BIST 1.867,66
  • Altın 692.14174
  • Dolar 12.0429
  • Euro 13.5916
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına personel alım ilanı başvuru ve şartları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel alınacak. Bakanlık yurtlarına personel alım ilanı başvuru ve şartları açıklandı. KPSS puanlarına göre sıralanacak adaylar arasında sözlü sınav yapılacak.
Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına personel alım ilanı başvuru ve şartları açıklandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel alınacak. 

Bakanlık yurtlarına personel alımı başvuru ve şartları ilanla birlikte belli oldu.

Alınacak olan 652 personel Bakanlığın taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilecek.

Alımlarda 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınacak ardından sözlü sınav yapılacak. 

Başvurular 31 Ocak 2022 ile 04 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN

genclik-spor-bakanligi-yurt-sorumlusu-personel-alim-ilani.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy’da mahkemeden satılık konut27 Aralık 2021 Pazartesi 09:55
  • Nallıhan Nasuhpaşa’da icradan satılık ofis27 Aralık 2021 Pazartesi 09:50
  • Şanlıurfa Büyükşehir 640 bin adet Francala Ekmek alacak27 Aralık 2021 Pazartesi 09:45
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak25 Aralık 2021 Cumartesi 11:00
  • Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak25 Aralık 2021 Cumartesi 10:58
  • Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak25 Aralık 2021 Cumartesi 10:55
  • ODTÜ akademisyen alım ilanı yayınlandı24 Aralık 2021 Cuma 09:46
  • Yenimahalle İlkyerleşim’de icradan satılık daire24 Aralık 2021 Cuma 09:41
  • Şanlıurfa Belediyesi sondaj vurduracak24 Aralık 2021 Cuma 09:37
  • MSÜ akademisyen alım ilanı yayınlandı23 Aralık 2021 Perşembe 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti