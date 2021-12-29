Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına personel alım ilanı başvuru ve şartları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel alınacak. Bakanlık yurtlarına personel alım ilanı başvuru ve şartları açıklandı. KPSS puanlarına göre sıralanacak adaylar arasında sözlü sınav yapılacak.