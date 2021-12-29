Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına personel alım ilanı başvuru ve şartları açıklandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel alınacak.
Bakanlık yurtlarına personel alımı başvuru ve şartları ilanla birlikte belli oldu.
Alınacak olan 652 personel Bakanlığın taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilecek.
Alımlarda 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınacak ardından sözlü sınav yapılacak.
Başvurular 31 Ocak 2022 ile 04 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.