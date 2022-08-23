Kahramankazan’da Mahalle Kültür Evleri’nin üçüncüsünün hayata geçirilmesi için geri sayım sürüyor.

Kahramankazan’da Mahalle Kültür Evleri projesinin üçüncüsünde sona yaklaşıldı. İnşaatında sona yaklaşılan ve çevre düzenlemesinde aşama kaydedilen Satıkadın Mahalle Kültür Evi öğrencilerini ve kursiyerlerini ağırlamak için gün sayıyor. Satıkadın Mahallesi’nde yapımı süren ve Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın’ın ismini taşıyacak olan mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelerine kadar birçok donatı yer alacak.





“Mahallelilik bilincini pekiştirecek”



Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin üçüncüsün Kahramankazan halkına şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Oğuz, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde, ikincisini de Kayı Mahallemizde yaptığımız kültür evlerinin üçüncüsünü de Satıkadın Mahallemizde yapıyoruz. Mahallelilik bilincini pekiştirecek kültür evlerimizi diğer merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

