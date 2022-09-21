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Gıda atıklarından can dostlara mama 

Gıda atıkları geri dönüştürülerek sokakta yaşayan can dostlarımız için mama oluyor.
Gıda atıklarından can dostlara mama 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hazırlanan mamaları hem bakımevinde hem de belirlenen besleme noktalarında can dostlarımızla buluşturuyor. Tesiste Kemik parçalama makinesi, kıyma çekme makinesi, pişirme kazanı, mama sıkıştırma makinesi ve pelet makinesi bulunuyor. 

4 BİN 620 KG MAMA ÜRETİMİ 

İlçe sınırlarında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından, kurumsal işletmelerden çıkan gıda atıkları toplanarak bu tesiste belirli işlemlerden geçiriliyor ve mama haline getiriliyor. Daha sonra özenle vakumlanarak paketlenen mamalar besleme ekipleri tarafından hem rehabilite edilen sokak hayvanlarına hem de sokakta yaşayan can dostlarımıza ulaştırılıyor.  Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde Temmuz ayından bu yana 4.620 kg mama üretimi yapıldı. 
 

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