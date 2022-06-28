Giresunlular Haymana'da buluştu

Kocaeli’de yaşayan yüzlerce Giresunlu, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu organizasyonu ile Haymana’ya geldi.

Haymana, yapılan tanıtım faaliyetleriyle hak ettiği değeri bulmaya, tarihi mekânları ziyaretçi gruplarının uğrak noktası olmaya başladı. Hafta içinde Gölbaşı ve Konya’dan öğrenci grupları ile Ankara şehir merkezinden tur ile gelen ziyaretçileri misafir eden Haymana, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu’nun organize ettiği programla gelen yüzlerce Giresunlu’ya ev sahipliği yaptı.

42. ve 47. Giresun Gönüllü Alaylarının destan yazdığı toprakları gezen Giresunluların Haymana ziyareti, Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinde düzenlenen anma programıyla başladı.

KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Programda şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut; “Milli Mücadelenin Son Kalesi Haymana’ya, kahraman ecdadın torunları, hoş geldiniz! Bizler bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak burada yatan binlerce şehidimize borçluyuz. 100 sene önce bu vatan uğruna Sakarya Meydan Muharebesi’nde Haymana’da şehitlik mertebesine ulaşan 10 bine yakın şehidin 3 bini Giresunlu. 100 yıl öncesine dayanan Haymana-Giresun dayanışmasını, o ataların evlatları olarak bizler de Tirebolu Belediyesi-Haymana Belediyesi arasında imzaladığımız ‘Kardeş Kent’ protokolüyle resmileştirip geleceğe taşımayı amaçladık. Sizlerin Haymana’da her zaman kapısını çalabileceğiniz dostlarınız, kardeşleriniz var. Haymanamızda kahraman ecdadın siz değerli torunlarını her zaman görmekten, ağırlamaktan mutluluk duyarız.” dedi.

GİRESUN DA HAYMANA, HAYMANA DA GİRESUN

Turgut’un ardından kürsüye çıkan Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas, bugün burada yatan binlerce Giresunlu şehide karşı vefa borcunu yerine getirmek için bulunduklarını belirterek “Topal Osman ve Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan öncülüğünde bu topraklarda şehit olan dedelerimizin yattığı yerlerdeyiz. 100 yıldır burada yatan Binbaşı Alparslan için Haymana Belediye Başkanımızın, Giresun ve Tirebolu Derneklerimizin girişimleriyle güzel bir Şehitlik yapılmış. İnşallah bundan sonra da hem burayı ziyaret edip hem de Haymana’nın doğal güzelliklerinden, kaplıcalarından faydalanacağız, şifa bulacağız. Giresun da Haymana, Haymana da Giresun. Bizi bugün burada ağırlayan başta Belediye Başkanımız Özdemir Turgut olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” diye sürdürdü.

Şehitlikteki tören, anıt mezar önünde edilen dua ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Ziyaretçiler, daha sonra Çaldağ Müzesi, Cimcime Sultan Türbesi ve Mangaldağı Şehitliğini ziyaret edip Haymana Belediyesi yetkilerinden Sakarya meydan Muharebesi, Haymana ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Atalarının yattığı toprakları ziyaret eden Giresunlular, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101. yıl etkinliklerine katılarak Haymana’yı sık sık ziyaret edeceklerini ifade ettiler.