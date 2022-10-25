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Glütensiz ürünler için ‘Bir tıkla kapıda’ uygulaması başladı

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının temmuz ayında başlattığı internet satışıyla glütensiz olmak üzere kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünleri, aynı gün kargoya verilerek Türkiye’nin her iline ulaştırılıyor.
Glütensiz ürünler için ‘Bir tıkla kapıda’ uygulaması başladı

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğünün 21 Temmuz 2022’de hayata geçirdiği internet satışı kısa sürede tüm Türkiye’den yoğun ilgi gördü. 19’u Halk Ekmek Fabrikası, 46’sı üretici kooperatifleri ve birliklerine ait 62 ürün www.baskentmarket.com.tr adresi üzerinden de satılmaya başlandı. “Siz de sipariş vererek kadın kooperatifleri ve yerli birliklere destek olabilirsiniz” sloganıyla başlatılan ve rağbet gören ürünlerin başında; ekmek-unlu mamuller, temel gıda, glütensiz ürünler, kahvaltılık ve atıştırmalık olarak 5 grupta satılan ürünler geldi. 

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ÜRÜN SAYISI ARTACAK

Elektronik ortamda; erişteden makarnaya, zeytinden bakliyata, kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara kadar toplam 62 ürün uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturuluyor. Satışı yapılan ürünlere yenilerinin ekleneceğini belirten Eski, “Bir müjde daha vermek istiyorum. Yılbaşından itibaren ürün sayımızı artıracağız. Haklımızı ürünlerimize sipariş vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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