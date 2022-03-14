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Gökçeyurt Ekolojik Köyü’nde bahar hazırlığı

Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Ekolojik Köyü’nde ilkbahar hazırlıklarına devam ediyor.
Gökçeyurt Ekolojik Köyü’nde bahar hazırlığı

Üreten belediyecilik anlayışıyla yaptığı çalışmalarla Mamak’ın çehresini değiştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Ekolojik Köyü’nde incelemelerde bulundu. Sebze Meyve Bahçeleri, Tarım Eğitimi Atölyeleri, Ata Tohumu Ambarı, Kafetarya, Ekmek Fırını, Ürün Satış Reyonları ve Seranın bulunduğu bal peteği mimarisiyle göz dolduran evlerin bahçe kısmında ise 23.000 metrekarelik alana, 30.000 aromatik bitki, 400 meyve ağacı, 100 üzüm asma ve 5.000 metrekarelik Sebze Bahçesi ilkbaharın gelişiyle birlikte Mamak’a kazandırılmaya hazırlanıyor.

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Toprak Kokusunu Özleyen Mamak’a Gelsin
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve “Ata Tohumu Yetiştirme” projesi kapsamında, Mamak’ta milli ve yerli tarıma büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin parolasıyla güzel Mamak’ımızı tarımın merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Baharın gelmesiyle Mamak’ımız yeşillenecek, toprağın kokusu tüm çevreye yayılacak. Ekolojik Köy’ümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği yerli ve milli tarım ekonomiye katkı sağlayacak” dedi.

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