Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi açıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, 1692 kapalı köy okulunun açıldığını, bu ay sonu itibarıyla sayının 2 bine ulaşacağını belirterek, "Herhalde yılsonuna kadar kapalı köy okulumuz kalmayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Mamak Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in direktifleriyle eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hareket ettiklerini, bu kapsamda pek çok çalışma yürüttüklerini söyledi.

KAPALI OKUL KALMAYACAK

Köy yaşam merkezlerine ilişkin yürüttükleri çalışmaya ilişkin detayları paylaşan Aşkar, “Atıl ve kapalı durumda olan okullara baktığımızda aslında içimiz sızladı. 2 ay önce bu projeye başladık. Şu an 1692 kapalı köy okulu açılmış durumda, ekim sonuna kadar 2 bine ulaşacağımızı düşünüyorum. Herhalde yılsonuna kadar da kapalı köy okulumuz kalmayacak” diye konuştu.

İLK ETAPTA ARICILIK KURSU

Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nde ilk etapta arıcılık kursu verileceğini belirterek, merkezin hayırlı olmasını diledi.