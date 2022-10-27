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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kış hazırlığı yapan kadınlara yardım etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karşıyaka Mahallesi'nde kış hazırlığı yapan kadınlara yardım etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kış hazırlığı yapan kadınlara yardım etti

Havaların soğumasıyla ilçede kış hazırlıkları da başladı. Kış sofralarında yerini alan erişte imece usulü kesiliyor. Karşıyaka Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, gözleme pişirip, erişte kesti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de eşi Yeşim Şimşek ile davet üzerine kadınları ziyaret etti.

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ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ 

Ziyarette gözleme yapan kadınlarla sohbet eden Başkan Şimşek, daha sonra eline döndürgeci alıp saçta gözleme pişirdi, erişte kesti. Aile ortamında hoşça vakit geçirdiklerini belirten Şimşek, “Vatandaşlarımız davet ettiğinde hemen gelirim. Biz büyük bir Gölbaşı ailesiyiz.” dedi. Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, ziyarette ayrıca mahalle çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

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