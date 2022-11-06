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Gölbaşı Belediye Meclis Üyeleri Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Meclis Üyeleri turizme kazandırılma yönünde çalışmaları devam eden Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti.
Gölbaşı Belediye Meclis Üyeleri Tulumtaş Mağarası’nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, gezi esnasında mağaranın özellikleri ve içerde yaptıkları çalışmalarla ilgili Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Geziden oldukça memnun kalan Meclis üyeleri, Gölbaşı’nın turizmine katkı sağlayacak Tulumtaş Mağarası’nda yapılan çalışmalar ve verilen emek sebebiyle Başkan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.  

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10-15 GÜNDE YENİ SARKIT 

1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan alanda dinamitle yapılan patlatma sırasında gün yüzüne çıkarılan, uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre olan Tulumtaş Mağarası, kendini sürekli yenileyen özelliğiyle fark yaratıyor. Mağara içinde 10 15 günde bir yeni sarkıtlar oluşuyor.

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