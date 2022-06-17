Gölbaşı Belediye Spor Kulübü birlik ve beraberlik gecesi düzenledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediye Spor Başkanı ev sahipliğinde gerçekleşen birlik ve beraberlik gecesinde; geçmiş ve gelecek döneme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Gecede birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşmasına başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Biz Gölbaşı Spor kulübümüzü üst liglere çıkartmak için Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olarak Gölbaşılılar adına bütün benliğimi ortaya koyuyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak el ele ve omuz omuza vererek çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak adına Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübümüzü hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi.

Birlik ve beraberlik gecesine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel, Gölbaşı Belediye Eski Başkanı Mümtaz Sarıtaş, Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaşcan Kavak ve STK üyeleri katıldı.



Davetlilere katılımlarından ve spora katkılarından dolayı plaket takdim edildi.