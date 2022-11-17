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Gölbaşı Belediyesi 2023 yılı mali bütçesi Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında onaylandı

Gölbaşı Belediyesi 2023 yılı mali bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında onaylandı.
Gölbaşı Belediyesi 2023 yılı mali bütçesi Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısında onaylandı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşmasında, Uluslararası Bilardo Kompleksi, Tulumtaş Mağarası gibi eserleri ilçeye kazandırdıklarını vurgularken, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Turizm Fuarı’na Ankara’dan katılan tek ilçe belediyesi olduklarının altını çizdi. 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ 

Bütçe konusunda dengeli gittiklerini ifade eden Başkan Şimşek, onaylanan 2023 bütçesi için emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Şimşek, Gölbaşı’nı güzelleştirme ve geliştirme yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
 

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