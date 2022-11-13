Gölbaşı Belediyesi ağaç sevgisi çevre farkındalığıyla bütünleştirdi

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi, Gölbaşı Belediyesi’nde farklı uygulamalarla sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde; maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı yaptı.

DİKİLEN AĞAÇLARA ‘GELECEK’ İSMİ VERİLDİ

Atık Getirme Merkezi alanını açarken, bu alanı yaşayan bir alan olarak planlayan Gölbaşı Belediyesi, aynı zamanda Sıfır Atık Parkı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi de açtı. Atık Merkezi alanında, açılışın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olması dolayısıyla Sıfır Atık Ormanı da oluşturuldu. Fidan dikimine katılan ilkokul öğrencilerine puzzle hediye edildi. Öğrenciler dikilen ağaca “Gelecek” ismini verdi.

ÇEVRESEL MESAJLAR İÇERİYOR

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanındaki alanda açılan Atık Getirme Merkezi’nde bulunan Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor.

YARIŞMA VE OYUNLAR DÜZENLENECEK

Sıfır Atık Parkı’nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için alanda bulunan Sıfır Atık Eğitim Merkezi binasında ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek. Gölbaşı Belediyesi’nin tamamen Mogan Gölü'ndeki çevre temizliğinde çıkardığı atıklardan oluşturduğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü ile işbirliği kapsamında tasarlanan Balık Heykel de Sıfır Atık Parkı’nda sergileniyor.



