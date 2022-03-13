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Gölbaşı Belediyesi, çocuklara ücretsiz yüzme kursu açıyor

Gölbaşı Belediyesi “Gölbaşı’nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın” anlayışıyla Gölbaşı’nda ücretsiz yüzme kursları açıyor.
Gölbaşı Belediyesi, çocuklara ücretsiz yüzme kursu açıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde başlayacak olan yüzme kurslarının müjdesini verdi. 6-13 yaş grubundaki çocukların ücretsiz bir şekilde kaydolabileceğini ve son başvuru tarihinin 10 Nisan olduğunu aktaran Başkan Şimşek “Gölbaşı'nda ikamet eden çocuklarımız için yüzme kurslarımızın kayıtları başladı. Belediyemizin ücretsiz vereceği yüzme kurslarına başvurularınızı Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Hizmet Binamızdan yapabilirsiniz. Bütün çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz” dedi.

Çocuklar kurstan ücretsiz yararlanabilecek
Yüzme kursunun ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, " Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Şimdiden çok güzel tepkiler almaya başladık. 23 Nisan’da başlayacak olan kurslarımız ile Gölbaşımızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması için elimizden gelen bütün çalışmaları yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

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