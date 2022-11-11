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Gölbaşı Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na Ankara'dan tek temsilci olarak Gölbaşı Belediyesi katıldı.
Gölbaşı Belediyesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, fuarın üçüncü gününde İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın'a iade-i ziyarette bulundu. 

YALÇIN’DAN ‘TULUMTAŞ’ VURGUSU

Fuarı ziyaret eden Büyükelçi Yalçın, fuarda dikkatini çeken stantlardan birinin de Gölbaşı Belediyesi standı olduğunu, Gölbaşı'nın özellikle gölleri, Tulumtaş Mağarası ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bilardo tesisi gibi yapıların ilgisini çektiğini ifade ettiği öğrenildi. 

HEYETİ TEBRİK ETTİ 

Büyükelçi Yalçın, Gölbaşı’ndaki doğal güzellikler ve yapılan tesisler gibi yapıların turizm fuarlarında oldukça ilgi çektiğini söyledi. Bu tarz çalışmaların böyle büyük fuar organizasyonlarında tanıtılmasının da önemini vurgulayan Büyükelçi Yalçın, gelen heyeti tebrik ederek tekrar görüşmek üzere uğurladı. Ziyaret sırasında Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın'a hatıra niteliğinde hediye takdim ederek fotoğraf çektirdi.

GÖLBAŞI AŞKI SINIRLARI AŞTI

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek açıklamasında, “Gölbaşı’mızın Turizm Kenti olması için yaptığımız çalışmaların bugün İngiltere'nin başkenti Londra’da tanıtım gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi Gölbaşı bir aşktır ve bu aşk sınırları aşmıştır” dedi. 
 

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