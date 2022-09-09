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Gölbaşı Belediyesi, Pakistan’a gönderilmek üzere 500 adet yardım kolisi hazırladı

Gölbaşı Belediyesi, tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a gönderilmek üzere 500 adet yardım kolisi hazırladı.
Gölbaşı Belediyesi, Pakistan’a gönderilmek üzere 500 adet yardım kolisi hazırladı

Selden etkilenen Pakistan halkı için hazırlanan kolilerde paketli gıdalar, kuru bakliyatlar,  temizlik malzemeleri bulunuyor.

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Dost ve kardeş ülkenin yanında 


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk milletinin yardımseverliğine vurgu yaparak, “Aziz milletimiz nerede bir mağduriyet varsa yaraları sarmak için oradadır. Gölbaşı Belediyesi olarak tarihin en büyük sel felaketini yaşamış olan dost ve kardeş Pakistan halkının yanındayız. Dayanışma ruhuyla hazırladığımız yardım kolilerini Pakistan’a gönderiyoruz. Hızla aksiyon aldıktan sonra Gölbaşı Paylaşım Merkezi’mizde yardım kolilerimizi hazırlayarak yola çıkmak üzere kamyona yükledik. Bu vesileyle dost ve kardeş Pakistan halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.
 

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