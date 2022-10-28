Gölbaşı Belediyesi’nin Şanlıurfa gezisine 500 kişi katılacak

Gölbaşı Belediyesi’nin, Gölbaşı’nda ikamet eden 18 yaşından büyük kadınlar için düzenlediği Şanlıurfa Kültür Turu Gezisi çekilişi noter huzurunda yapıldı.

835 kişi üzerinden yapılan çekilişle 500 kişi geziye katılmaya hak kazandı. Her 250 kişilik grup için 50 kişi de yedek olarak çekildi. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çekilişi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek ve vatandaşlar takip etti. İki tur olarak, 250 kişilik gruplar halinde yapılacak olan gezinin ilk turu 6-8 Kasım tarihleri arasında, ikinci turu 10-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Gölbaşı topraklarından Şanlıurfa’ya uzanacak ve kadınların katılımları ile gerçekleşecek yolculuk hakkında konuşan Başkan Şimşek, “Kadınlarımızın, adeta ‘açık hava müzesi’ niteliğinde olan peygamberler diyarı Şanlıurfa’ya özellikle insanlık tarihi olarak paha biçilemez bir öneme sahip olan Göbeklitepe’ye yapacakları ziyaret oldukça anlamlı olacak.” dedi.

