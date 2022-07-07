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Gölbaşı kadın emeğiyle güzelleşti

Gölbaşı park ve bahçelerini güzelleştiren çiçekler, belediyenin kendi seralarında çalışan Gölbaşılı kadınlar tarafından üretiliyor. Bu projeyle, kadın istihdamına önemli bir katkı daha sağlanmış oluyor.
Gölbaşı kadın emeğiyle güzelleşti

Seralarda, tohumlama yöntemiyle ve en düşük maliyetle yetiştirilen mevsimlik çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gölbaşı’nın dört bir tarafındaki parklara dikiliyor.  Kadınların özverili çalışmalarıyla, yılda ortalama 10 bin adet minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavuranın yanı sıra yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor.

‘HER ŞEY KADININ ESERİ’

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in de her zaman vurguladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözünde olduğu gibi, Gölbaşı kadınlarımızın eli ve emeği ile güzelleşiyor.
 

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