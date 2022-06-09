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Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Haymana’yı ziyaret etti

Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve velileri, öğretmen ve yöneticileri eşliğinde Haymana’yı ziyaret etti.
Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Haymana’yı ziyaret etti

İlk olarak Mangal Dağı’nı ziyaret eden öğrencilere burada, Haymana Belediyesi eğitmenleri Sakarya Meydan Muharebesi hakkında bilgi verdi, öğrencilerin Muharebe hakkındaki sorularını yanıtladı.

Daha sonra İlçe merkezine gelen misafirlere Çaldağ Müzesi ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği gezdirildi. Şehitlikte, öğrencilere 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alaylarının kahramanlıkları anlatıldı. 

Gezi boyunca öğrencilere ve misafirlere, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana’nın bu muharebedeki önemi hakkında verilen bilgilerin yanı sıra Haymana’nın kültürü ve doğal güzellikleri de anlatıldı. 

Geziye katılan öğrenciler, gelmeden önce araştırmalar yaptıklarını ve Şehitliği çok merak ettiklerini belirten öğrencilerden Mahmut Ali Savaş; “Buraya şehitlerimizi ziyaret etmeye geldik, şehitlerimizle gurur duyuyoruz, bizim burada rahat yaşamamız için canlarını feda ettiler. Bu tarihi alanda hem kendi geçmişimizi öğreniyoruz, hem de geleceğimize güvenle bakıyoruz.” dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Ercan Buğday “Haymanamızda böyle bir şehitliğin olduğunu duyduğum andan itibaren gelmek istedim ve bize bu imkânları sağlayan Haymana Belediyesi ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.” dedi. 

Sınıf öğretmeni Ayşane Yurtdaş ise; “Bu yıl çocuklarımıza Kurtuluş Savaşımızı müfredat programı içerisinde anlattık, Sakarya Savaşını da anlattık, onları savaşın yapıldığı bu yere getirmek istedik, burada çok güzel karşılandık ayrıca bu çalışma alanını hazırlayanlara çok teşekkür ederiz, öğrencilerimiz ile birlikte çok mutluyuz ve gururluyuz.” diye konuştu. 

Öğrenci velisi Veysel Sevim de “Çocuklarımızın tarihlerini öğrenmeleri ve tarihsel duyguları taşımaları açısından önemli bir organizasyon oldu. Bu konuda bize yardımcı olan Haymana Belediyesine bir celi olarak çok teşekkür ediyor ve bu tür organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.  
Ziyaretçiler, gezinin ardından Başdeğirmen Mesire Alanında piknik yaptılar. 

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