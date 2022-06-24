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Gölbaşı Türkiye Kupası'na hazır

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Türkiye Kupası için hazırlıklar tamamlandı.
Gölbaşı Türkiye Kupası'na hazır

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Mogan Gölü'nde 3 gün sürecek organizasyonun hazırlıklarına ilişkin Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ertürk, ziyarette yaptığı konuşmada, göreve başlamalarından itibaren kürek sporunun yurt genelinde yayılması ve bütün çocuklara dokunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bundan dolayı yarışları farklı lokasyonlarda yapmayı tercih ettiklerini aktaran Ertürk, şöyle konuştu:
"Başkentimiz Ankara’nın en uygun yeri olan Gölbaşı’nı tercih ettik. Burada Gölbaşı Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Çok iddialı takımlarımız var. Çok heyecanlı yarışlar olacak. Birkaç puan farkla liderlik değişebilir. Heyecanla pazar gününü bekliyoruz. Böyle cennet gibi bir göl varken Gölbaşı ile ilgili planlarımızın olmaması mümkün değil. Bunun kürek sporunda değerlendirilmemesi olanaksız. Buradan milli sporcular çıkarmak istiyoruz. Milli takımın çoğunun Gölbaşı’ndan oluşturulması gerekiyor. Burada kamplarımızı yapmak ve tesislerimizi buraya taşımak istiyoruz. Başkentimiz küreğin de başkenti olmalı."

Şimşek'e kendisini ağırladığı için teşekkür eden Ertürk, birlikte gerçekleştirecekleri pek çok proje olduğunu vurguladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede 25-30 yıl önce kürek ve yelken yarışlarının yapıldığını hatırlatan Şimşek, "Ancak zamanla göle girilmemeye, etkinlik yapılmamaya başlandı. Biz bu etkinlikleri tekrar yapılacak duruma getirdik." dedi.

Şimşek, spor alanında yaptıkları çalışmalara değinerek, Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübünün, kurulduğu 1984 yılından 2019'a kadar 84 madalya aldığını belirtti.

Kendilerinin, kulüple son bir yılda 85 madalya kazandıklarını ifade eden Şimşek, "Çocuklarımızın dikkatini spora çekmeye çalışıyoruz. Biz, Türkiye Kürek Federasyonuyla elimizi taşın altına koyarak, federasyonunuzu buraya taşıyarak buradaki çocuklarımızı A milli takıma almayı, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Antrenman yapan sporculara ziyaret

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Gölü’nde 1000 ve 2 bin metrelik parkurlarda gerçekleştirilecek yarışlar için idman yapan kürekçileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Elemelerin 24 Haziran, kupa yarışlarının ise 25-26 Haziran'da yapılacağı organizasyona Başkent sakinlerinin yoğun ilgi göstermesini beklediğini aktaran Şimşek, Gölbaşı’nın bir spor yerleşkesi olması konusunda Federasyon Başkanı Ertürk ile ilçe halkına müjdelerinin olacağını sözlerine ekledi.

 

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