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Gölbaşılı beş yüz anne ve bebeğe bebek bezi ve maması ulaştırıldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Paylaşım Noktamız aracılığıyla Gölbaşılı vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.
Gölbaşılı beş yüz anne ve bebeğe bebek bezi ve maması ulaştırıldı

Yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin yanında olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek son olarak hayata geçirdiği ihtiyaç sahibi ailelere bebek maması ve bezi projesi ile birçok kalbe dokundu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek’in çabaları ile her geçen gün değerine değer katan proje sayesinde beş yüz anne ve bebeğe bebek bezi ve maması ulaştırıldı. Yeşim Şimşek’in tek tek ziyaret ettiği aile ve bebek sayısının her geçen gün artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Ramazan Şimşek “Ailelere yeni katılan canlar Gölbaşımız ve vatanımız için büyük değer. Onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi alilerimiz bizlere ulaşabilirler” açıklamasında bulundu. 

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“Hedefimiz 5 bin aile”
 
Gölbaşılı ailelerin her daim yanında olduklarını belirten Ramazan Şimşek “Bugüne kadar yardımlarımızla beş yüz evin kapısını çaldık. Ailelerimizin yanında olmak ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 5 bin aileye ulaşmak. Çocukları için en iyisini isteyen annelerin yüzünü güldürmek bizim için çok kıymetli. Gölbaşı Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız proje kapsamında ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. 
 
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, yardımları ile Gölbaşılı annelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Şimşek “Gölbaşılı ailelerin gönlü ferah olsun. Bizler Gölbaşı Belediyesi olarak yanlarındayız. Hedefimize ulaşmak ve ailelerin yüzünü güldürmek için ne gerekiyorsa yapacağız “dedi. 

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