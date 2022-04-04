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Gölbaşı'nda ata tohumları toprakla buluştu

Gölbaşı Belediyesi tarafından yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan "Ata tohumları toprakla buluşuyor" etkinliği kapsamında sebze tohumları toprakla buluştu.
Gölbaşı'nda ata tohumları toprakla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , "Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor" etkinliği kapsamında, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında Şehit Hakan Can Toki Anaokulu öğrencileri ile domates, biber, salatalık tohumlarının ekimini gerçekleştirdi. 

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Ekim öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, oyunlar oynadı.

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AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA ATA TOHUMLARINI TANITMAK
Etkinliğin amacının çocuklara bitkileri tanıtmak ve ata tohumlarının fideye dönüştüğünü göstermek olduğunu belirten Başkan Şimşek,  “Vatandaşlar sağlıklı ürünler tüketsinler diye başlattığımız ata tohumlarının üretimine bu yıl da devam ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturduk. Gölbaşı Belediyesi olarak amacımız çocuklarımıza ata tohumlarını tanıtmak ve üretimini yaygınlaştırmaktır” dedi. 

Ardından çocuklarla birlikte domates, biber, salatalık tohumlarının ekimini gerçekleştiren Başkan Şimşek, etkinliğe katılan öğrencilere Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organik ahşaptan üretilen oyuncakları hediye etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi

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