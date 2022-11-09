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Gölbaşı’nda atık toplama uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi, Gölbaşı Belediyesi’nde farklı uygulamalarla devam ediyor.
Gölbaşı’nda atık toplama uygulaması yapıldı

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde, maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı oluşturdu. 

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKECEK

Atık Getirme Merkezi alanını açarken, bu alanı yaşayan bir alan olarak planlayan Gölbaşı Belediyesi, aynı zamanda Sıfır Atık Parkı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi de açıyor. Atık Merkezi alanında, açılışın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde olması dolayısıyla Sıfır Atık Ormanı da oluşturuldu. Sıfır Atık Ormanı için ağaçları Gölbaşı’ndaki öğrenciler dikecek.

ÇEVRESEL MESAJLAR İÇERİYOR

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanındaki alanda 11 Kasım Cuma günü saat 10.30’da açılacak olan Atık Getirme Merkezi’nde bulunan Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. 

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ÇİM ZEMİNLİ FUTBOL SAHASI 

Gölbaşı Belediyesi Spor Kompleksi alanında bulunan çim sahalardan çıkan atıklar geri dönüştürülerek Sıfır Atık Parkı’nda çim zeminli futbol sahası olarak hazırlanıyor. Sıfır Atık Parkı’nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için alanda bulunan Sıfır Atık Eğitim Merkezi binasında ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek.

ATIK KUTULARI YERLEŞTİRİLMİŞTİ 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile proje kapsamında, belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı (metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirilmişti. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturulmuştu.
 

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