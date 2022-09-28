Gölbaşı’nda çevre temizliği yapıldı

Temizlik faaliyetleri ile ilçe halkına daha temiz bir hayat sunmayı hedefleyen Gölbaşı Belediyesi, Ankara Üniversitesi Genç Tema Topluluğu ile beraber genel temizlik yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Genç Tema üyeleri çevrede bulunan atıkları türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme de gönderdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Gölbaşı’mız aynı zamanda bir eğitim kenti. İlçemizde bulunan üniversitelerimizle her zaman işbirliği içindeyiz. Çevreye duyarlı olan gençlerimizi, çalışma arkadaşlarımızla beraber böyle bir emek gösterdikleri için tebrik ediyorum.” dedi.

