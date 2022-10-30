Gölbaşı’nda Emekliler Konağı hizmete açıldı

Gölbaşı’nda Emekliler Konağı hizmete sunuldu.

Eymir Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'ndeki Rahmankul Han Emekliler Konağı'nın açılış törenine, Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Belediye Başkanı Şimşek, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Şimşek, "Bu anlamlı günde Emekliler Konağımızı açtık. Gölbaşı'nda yaşayan emeklilerimiz burada keyifli vakit geçirecekler. Etkinliklerini burada düzenleyecekler. Onların bilgi ve tecrübelerini burada gençlere aktarmalarını sağlayacak etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER YAPILABİLECEK

Kaymakamı Rüstemoğlu ise konağın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından açılışı gerçekleştirilen Rahmankul Han Emekliler Konağı'nda emekliler, kültürel ve sosyal etkinlikler yapabilecek.

