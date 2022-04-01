  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

Gölbaşı'nda ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak

Gölbaşı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak.
Gölbaşı'nda ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca gıda paketi dağıtılacak

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası’nda kaydı bulunan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç aileler için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla binlerce gıda paketi hazırlandı.

3-177.jpg

Gölbaşı’nda yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri belediye ekiplerince Ramazan ayı sonuna kadar kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

“Bugünler dayanışma ve birlik günüdür.” diyen Başkan Ramazan Şimşek, yıl boyunca devam eden yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini ifade ederek;
Gölbaşı Belediyesi olarak ilçe halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sene boyunca devam ettirdiğimiz sosyal yardımlarımızı, Paylaşım Noktası aracılığıyla Ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştıracak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs gazileri yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret etti01 Nisan 2022 Cuma 03:20
  • Kızılcahamam’da 600 kişilik iftar çadırı kuruldu01 Nisan 2022 Cuma 02:23
  • “Altın Kütüphane” uygulamasıyla kütüphaneler dijital platforma taşındı01 Nisan 2022 Cuma 01:21
  • Pursaklar'da deforme olan parklar yenileniyor01 Nisan 2022 Cuma 00:24
  • Lisede 1 şaka, 2 intihar31 Mart 2022 Perşembe 18:08
  • Yağlık ayçiçeği tohumlarını, Mamak Belediyesi karşılayacak31 Mart 2022 Perşembe 04:23
  • Başkent tarihine ışık tutan mimari yapılar gelecek nesillere tanıtılacak31 Mart 2022 Perşembe 03:20
  • Sincan’ın duvarlarına bakanlar bir daha bakıyor31 Mart 2022 Perşembe 02:22
  • Minik öğrencilere, hayvan sevgisi aşılanıyor31 Mart 2022 Perşembe 00:24
  • Kızılcahamam’da Umut’ isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü31 Mart 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti