Gölbaşı’nda spor salonu olmayan okullarda öğrencilere spor yaptırmak amacıyla etkinlik başlatıldı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinliklerin ilki Baldudak İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde yapıldı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen etkinliklerin ilki Baldudak İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde yapıldı. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da programa katılarak öğrencilerle voleybol ve basketbol oynadı.

YAZ KIŞ SPOR

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Özden Şimşek, “Okul bahçelerinde yaz kış voleybol, basketbol ve saha sporları etkinlikleri yapıyoruz. Bu kurslarla hem çocukları sporla buluşturuyoruz hem de yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.” dedi.

14 DALDA KURS PLANI

Şimşek, yıl boyu sürecek etkinliklerde 14 dalda kurs vermeyi planladıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler Gölbaşı Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan yüz boyama, akıl oyunları, dart, okçuluk gibi etkinliklerde gönüllerince eğlendi.