Gölbaşı’nda Tiyatro Etkinliği

Hafta içi toplam 5 gün 10 seans şeklinde süren gösterimlerde 3130 öğrenci, hafta sonu 2 gün 4 seans şeklinde süren gösterimlerle beraber köy ve merkez okullarından toplamda 3530 öğrenci tiyatroyla buluşturuldu. Hafta sonu olan tiyatro gösterimlerine aileleri ile gelen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
SOSYALLEŞME VURGUSU
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “Gölbaşı Belediyesi olarak yetişkinlerimizin yanında minik kardeşlerimizin de sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bu imkânlardan faydalanmaları bizim için çok önemli.” dedi.
ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna katılan öğrenciler, çok beğendikleri gösteri sonrası tiyatro ekibine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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