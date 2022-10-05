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Gölbaşı’nda Tiyatro Etkinliği

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, ilçedeki ilkokul ve ortaokullara yönelik düzenlenen “Keloğlan ve Becerikli Eşeği” tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Gölbaşı’nda Tiyatro Etkinliği

Hafta içi toplam 5 gün 10 seans şeklinde süren gösterimlerde 3130 öğrenci, hafta sonu 2 gün 4 seans şeklinde süren gösterimlerle beraber köy ve merkez okullarından toplamda 3530 öğrenci tiyatroyla buluşturuldu. Hafta sonu olan tiyatro gösterimlerine aileleri ile gelen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

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SOSYALLEŞME VURGUSU 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, “Gölbaşı Belediyesi olarak yetişkinlerimizin yanında minik kardeşlerimizin de sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bu imkânlardan faydalanmaları bizim için çok önemli.” dedi. 

ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ 

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna katılan öğrenciler, çok beğendikleri gösteri sonrası tiyatro ekibine, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
 

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