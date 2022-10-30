Gölbaşı’nda ‘Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde’ sergisi açıldı

Gölbaşı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, "Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde" resim sergisi açıldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda izlenime sunulan sergide, ressam Nevzat Can'ın Atatürk portrelerinden oluşan eserleri yer alıyor.

Serginin açılışına, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Ressam Nevzat Can serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

