Gölbaşı’nda zincir marketlere KDV indirimi denetimi

Temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi sonrası, Gölbaşı’nda zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri denetimlerde, ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığını, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığını ve son kullanım tarihini kontrol ediyor.

Raflarda etiket kontrolü de yapan ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini inceleyerek yüzde 10’luk indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetliyor.

Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan marketlere ise tutanak tutuyor.