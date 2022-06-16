  • BIST 2.485,36
  • Altın 1030.837
  • Dolar 17.293
  • Euro 18.2448
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Gönül Köşkü Huzurevi'nde okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı

Keçiören Belediyesi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğinde belediyeye bağlı Gönül Köşkü Huzurevinde başlatılan okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı.
Gönül Köşkü Huzurevi'nde okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı

İlk etapta okuma yazma bilmeyen 8 yaşlı için başlatılan eğitim programına ara vermeden katılan Hatice Ulucan (66), Hacı Ali Öztürk (75) ve Kanber Ünver (88) temel okuma ve yazmayı öğrendi. Tüm derslere hevesle girerek hayat boyu öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren üç huzurevi sakini sertifikalarını alarak örnek davranışlarıyla büyük takdir topladı.

dsc09599.jpg

8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde başlayan eğitimler neticesinde yaşlıların okuma yazmayı öğrendiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizde başlattığımız eğitim programı başarıya ulaşmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız iş birliğinin meyvelerini aldık. Üç yaşlımız okuma ve yazmanın yaşının olmadığını gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Ana ve babalarımızın bu başarıyı göstermelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan’da 110 hafız icazet aldı17 Haziran 2022 Cuma 00:25
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti17 Haziran 2022 Cuma 00:24
  • Başkentliler temiz havanın keyfini çıkartmak için Yakacık’a akın etti17 Haziran 2022 Cuma 00:23
  • Bakan Kasapoğlu ve Başkan Köse gençlerin davetini kırmadı17 Haziran 2022 Cuma 00:22
  • Gönül Köşkü Huzurevi'nde okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı17 Haziran 2022 Cuma 00:21
  • Sokakta ve doğada yaşayan can dostları aç ve susuz bırakılmıyor17 Haziran 2022 Cuma 00:20
  • Veteriner Hekimler kurban alacak vatandaşları uyardı16 Haziran 2022 Perşembe 04:23
  • Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ankara'dan 10 okul finale kaldı16 Haziran 2022 Perşembe 03:21
  • Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veriyor16 Haziran 2022 Perşembe 00:28
  • Pursaklar sokaklarında yenileme çalışmalarına hız verildi16 Haziran 2022 Perşembe 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti